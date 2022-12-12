Оглоблина (Седова) Пелагея Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оглоблина (Седова) Пелагея Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: Седов Михаил Никитин

Мать: не указана

Бракосочетание
02.10.1864 ст.

Муж: Оглоблин Симеон Аввакумов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.07.1871 ст.

Сын: Оглоблин Прохор Семёнович

Отец ребёнка: Оглоблин Симеон Аввакумов

Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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