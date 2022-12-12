Оглоблина (Седова) Пелагея Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: Седов Михаил Никитин
Мать: не указана
Бракосочетание
02.10.1864 ст.
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.07.1871 ст.
Сын: Оглоблин Прохор Семёнович
Отец ребёнка: Оглоблин Симеон Аввакумов
Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно