Фролова (Князькина) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Князькина) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Фролов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краевая Светлана Александровна

Отец ребёнка: Фролов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Александр

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