Прасковья Лукьянова (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1710
Дата смерти1775
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1726
Отец ребёнка: Кирила Алексеев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1733
Дочь: Домна? Кирилова (Вна)
Отец ребёнка: Кирила Алексеев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1734
Сын: Василий Кирилов (Ич)
Отец ребёнка: Кирила Алексеев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1737
Отец ребёнка: Кирила Алексеев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1738
Сын: Алексей Кирилов (Ич)
Отец ребёнка: Кирила Алексеев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Степан Кирилов (Ич)
Отец ребёнка: Кирила Алексеев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Марфа Кирилова (Вна)
Отец ребёнка: Кирила Алексеев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Трофим Кирилов (Ич)
Отец ребёнка: Кирила Алексеев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирила Алексеев (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1775