Прасковья Лукьянова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Лукьянова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1710

Дата смерти

1775

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1709 г.р.

Дети

Около 1726 г.р.
Около 1733 г.р.
Около 1734 г.р.
Около 1737 г.р.
Около 1738 г.р.
Около 1743 г.р.

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ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1726

Сын: Александр Кирилов (Ич)

Отец ребёнка: Кирила Алексеев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1733

Дочь: Домна? Кирилова (Вна)

Отец ребёнка: Кирила Алексеев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Василий Кирилов (Ич)

Отец ребёнка: Кирила Алексеев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Афанасий Кирилов (Ич)

Отец ребёнка: Кирила Алексеев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Алексей Кирилов (Ич)

Отец ребёнка: Кирила Алексеев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Степан Кирилов (Ич)

Отец ребёнка: Кирила Алексеев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Марфа Кирилова (Вна)

Отец ребёнка: Кирила Алексеев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Трофим Кирилов (Ич)

Отец ребёнка: Кирила Алексеев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирила Алексеев (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1775
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