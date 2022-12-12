Вискунов Иван Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Вискунова Дария Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Вискунова Дария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вискунова Дария Ивановна
Троицкое, Гаринский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно