Вискунов Иван Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вискунов Иван Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Вискунов Матвей Иванович

Мать ребёнка: Вискунова Дария Ивановна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Вискунов Никита Иванович

Мать ребёнка: Вискунова Дария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вискунова Дария Ивановна

Троицкое, Гаринский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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