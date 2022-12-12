Сергиенко (Брюховецкая) Домикия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Брюховецкий Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1905
Дочь: Лазаренко Мария Филипповна
Отец ребёнка: Сергиенко Филипп Иванович
Рождение ребёнка
17.10.1914
Дочь: Калантай Мария Филипповна
Отец ребёнка: Сергиенко Филипп Иванович
Рождение ребёнка
18.03.1917
Дочь: Бояр Дарья Филипповна
Отец ребёнка: Сергиенко Филипп Иванович
Рождение ребёнка
29.06.1920
Сын: Сергиенко Пётр Филиппович
Отец ребёнка: Сергиенко Филипп Иванович
Рождение ребёнка
18.03.1925
Дочь: Гриб Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Сергиенко Филипп Иванович
Новолозоватка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергиенко Дмитрий Филиппович
Отец ребёнка: Сергиенко Филипп Иванович
Смерть
Неизвестно