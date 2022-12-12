Сергиенко (Брюховецкая) Домикия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергиенко (Брюховецкая) Домикия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Брюховецкий Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1905

Дочь: Лазаренко Мария Филипповна

Отец ребёнка: Сергиенко Филипп Иванович

Рождение ребёнка
17.10.1914

Дочь: Калантай Мария Филипповна

Отец ребёнка: Сергиенко Филипп Иванович

Рождение ребёнка
18.03.1917

Дочь: Бояр Дарья Филипповна

Отец ребёнка: Сергиенко Филипп Иванович

Рождение ребёнка
29.06.1920

Сын: Сергиенко Пётр Филиппович

Отец ребёнка: Сергиенко Филипп Иванович

Рождение ребёнка
18.03.1925

Дочь: Гриб Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Сергиенко Филипп Иванович

Новолозоватка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергиенко Дмитрий Филиппович

Отец ребёнка: Сергиенко Филипп Иванович

Смерть
Неизвестно
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