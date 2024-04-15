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Непогодин Василий Иванович

Место рождения

Теньковка, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

До 1891

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1858 г.р.

Дети

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Теньковка, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Около 1875

Жена: Непогодина Вас Жена Ксения Дмитриевна

Теньковка, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1877

Дочь: Непогодина Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Непогодина Вас Жена Ксения Дмитриевна

Теньковка, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.07.1882

Дочь: Непогодина Марина Васильевна

Мать ребёнка: Непогодина Вас Жена Ксения Дмитриевна

Теньковка, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1891
Теньковка, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

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