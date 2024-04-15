Непогодин Василий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиДо 1891
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1875
Рождение ребёнка
Вычислено 1877
Дочь: Непогодина Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Непогодина Вас Жена Ксения Дмитриевна
Рождение ребёнка
16.07.1882
Дочь: Непогодина Марина Васильевна
Мать ребёнка: Непогодина Вас Жена Ксения Дмитриевна
Смерть
До 1891