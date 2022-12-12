Каримова (Фатихова) Фаткия
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти1983
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Фатихов Фатих
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Уркия
Отец ребёнка: Каримов Закир
Рождение ребёнка
01.03.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каримов Закир
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каримов Закир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Мунир
Отец ребёнка: Усманов ?
Старохалилово, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Усманов ?
Смерть
1983
Похороны
Неизвестно