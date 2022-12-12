Каримова (Фатихова) Фаткия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каримова (Фатихова) Фаткия

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1902

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

1939 г.р.
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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Фатихов Фатих

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Уркия

Отец ребёнка: Каримов Закир

Сагирово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каримов Закир

Сагирово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каримов Закир

Сагирово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усманов Мунир

Отец ребёнка: Усманов ?

Старохалилово, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усманов ?

Смерть
1983
Сагирово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Похороны
Неизвестно
Сагирово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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