Самусенко Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамусенко Александр Алексеевич

Самусенко Александр Алексеевич

avatar

Место рождения

Россия,Псковская область, Себежский район, д. Гречухи

Дата рождения

16.08.1954

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия,Псковская область, Себежский район, д. Гречухи
Рождение ребёнка
26.04.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close