Самусенко Александр Алексеевич
Место рожденияРоссия,Псковская область, Себежский район, д. Гречухи
Дата рождения16.08.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия,Псковская область, Себежский район, д. Гречухи
Рождение ребёнка
26.04.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана