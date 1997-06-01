Тихонов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихонов Николай Александрович

Тихонов Николай Александрович

avatar

Место рождения

г. Харьков, Харьковский уезд Харьковской губернии

Дата рождения

14.05.1905

Дата смерти

01.06.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Харьков, Харьковский уезд Харьковской губернии
Место жительства
С 1905
г. Харьков, Харьковский уезд Харьковской губернии
Место жительства
По 1930
г. Днепропетровск, Украинская ССР
Место жительства
С 1941
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Место жительства
С 1950
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
01.06.1997
Петрово-Дальнее, Красногорск, Московская область
Место жительства
По 1997
Петрово-Дальнее, Красногорск, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close