Тихонов Николай Александрович
Место рожденияг. Харьков, Харьковский уезд Харьковской губернии
Дата рождения14.05.1905
Дата смерти01.06.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Харьков, Харьковский уезд Харьковской губернии
Место жительства
С 1905
г. Харьков, Харьковский уезд Харьковской губернии
Место жительства
По 1930
г. Днепропетровск, Украинская ССР
Место жительства
С 1941
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Место жительства
С 1950
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
01.06.1997
Место жительства
По 1997