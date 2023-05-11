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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Казанник Ефим Никифорович
Отец ребёнка: Казанник Никифор
Рождение ребёнка
1761
Сын: Казанник Василий Никифорович
Отец ребёнка: Казанник Никифор
Рождение ребёнка
1766
Сын: Казанник Яков Никифорович
Отец ребёнка: Казанник Никифор
Рождение ребёнка
1772
Сын: Казанник Павел Никифорович
Отец ребёнка: Казанник Никифор