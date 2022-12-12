кн. Друцкая (Тутолмина) Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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кн. Друцкая (Тутолмина) Варвара Васильевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1769

Дата смерти

23.08.1844

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Tutolmina Vassiliy

Мать: ?

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.04.1805

Сын: Друцкой Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Кн. Друцкой Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кн. Друцкой Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Кн. Друцкой Сергей Андреевич

Смерть
23.08.1844
Москва, город федерального значения Москва
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