кн. Друцкая (Тутолмина) Варвара Васильевна
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смерти23.08.1844
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Tutolmina Vassiliy
Мать: ?
Рождение ребёнка
30.04.1805
Сын: Друцкой Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Кн. Друцкой Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кн. Друцкой Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Кн. Друцкой Сергей Андреевич
Смерть
23.08.1844