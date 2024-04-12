Делиева Феодора Петровна
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Бракосочетание
Около 1890
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Пина Агриппина Фотиевна
Отец ребёнка: Делиев Фотий Маркович
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Делиев Фотий Маркович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Делиев Иван Фотиевич
Отец ребёнка: Делиев Фотий Маркович
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Делиев Фотий Маркович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Александра Фотиевна
Отец ребёнка: Делиев Фотий Маркович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Делиев Марк Фотиевич
Отец ребёнка: Делиев Фотий Маркович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: София Фотиевна
Отец ребёнка: Делиев Фотий Маркович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Елизавета Фотиевна
Отец ребёнка: Делиев Фотий Маркович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Делиев Петр Фотиевич
Отец ребёнка: Делиев Фотий Маркович
Рождение ребёнка
27.06.1906
Отец ребёнка: Делиев Фотий Маркович
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Делиев Фотий Маркович
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Делиев Фотий Маркович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Анна Фотиевна
Отец ребёнка: Делиев Фотий Маркович
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Делиев Фотий Маркович
Смерть
Неизвестно