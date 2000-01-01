Свистунова (Купцова) Евдокия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Купцов Фёдор
Мать: Купцова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Свистунов Николай Иванов
Рождение ребёнка
1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Свистунов Николай Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно