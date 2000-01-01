Свистунова (Купцова) Евдокия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свистунова (Купцова) Евдокия Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1897 г.р.

Муж

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Купцов Фёдор

Мать: Купцова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Свистунов Николай Иванов

Рождение ребёнка
1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Свистунов Николай Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свистунов Николай Иванов

Смерть
Неизвестно
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