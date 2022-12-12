Уфимцев Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти01.08.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 1941 по 01.08.1943
Род войск: Пехота Воинское звание: Ефрейтор Призван в 1941 году Илекским РВК. Служил в звании красноармейца ездовым 45-мм орудия (противотанковой пушки - «сорокапятки») в 3 стрелковом батальоне 224 с... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
01.08.1943
Причина смерти: Умер от ран | Похоронен в братском кладбище западнее села Красавчик, Верхне-Любажский р-н, Курская обл.