Решетнников Осип Иванович
Место рожденияд. Клюева Тюменская область, тюменская область
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Решетнников Иван Фотеев
Мать: скрыто настройками приватности
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно