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Решетнников Осип Иванович

Место рождения

д. Клюева Тюменская область, тюменская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1761 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Решетнников Иван Фотеев

Мать: скрыто настройками приватности

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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