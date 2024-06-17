Иванов Марк
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Анастасия Марковна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1915
Сын: Иванов Иван Маркович
Мать ребёнка: не указана
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
Неизвестно