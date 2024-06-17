Иванов Марк — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Марк

Иванов Марк

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Анастасия Марковна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Николай Маркович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Виктор Маркович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1915

Сын: Иванов Иван Маркович

Мать ребёнка: не указана

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.