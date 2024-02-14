Манаева Минслу Сиразетдинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манаева Минслу Сиразетдинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манаев Галимзян Галимуллович

Рождение ребёнка
21.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манаев Галимзян Галимуллович

Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манаев Галимзян Галимуллович

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манаев Галимзян Галимуллович

Рождение ребёнка
1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манаев Галимзян Галимуллович

Смерть
Неизвестно

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