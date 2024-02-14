Манаева Минслу Сиразетдинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.04.1963
Рождение ребёнка
1964
Рождение ребёнка
1966
Рождение ребёнка
1969
Смерть
Неизвестно