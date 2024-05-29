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Кулезнев Дмитрий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

26.02.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Кулезнев Василий Иванович

Мать: Кулезнева Параскева Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулезнева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Кулезнев Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Кулезнева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
16.03.1879

Сын: Кулезнев Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Кулезнева Мария Николаевна

Подолец, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Кулезнева Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Кулезнева Мария Николаевна

Смерть
26.02.1906
Подолец, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Умер в 58 лет от чахотки

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