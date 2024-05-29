Кулезнев Дмитрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти26.02.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873
Сын: Кулезнев Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Кулезнева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
16.03.1879
Сын: Кулезнев Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Кулезнева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Кулезнева Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Кулезнева Мария Николаевна
Смерть
26.02.1906
Умер в 58 лет от чахотки