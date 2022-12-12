Климохин Сергей Капитонович
Место рождения
Дата рождения06.10.1889
Дата смерти18.11.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1889
Смерть
18.11.1942
Место жительства
По 1942