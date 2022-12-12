Климохин Сергей Капитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климохин Сергей Капитонович

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Место рождения

Шихово, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

06.10.1889

Дата смерти

18.11.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Шихово, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
С 1889
Шихово, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
18.11.1942
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1942
Москва, город федерального значения Москва
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