Шайдуров Яков Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайдуров Яков Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

28.04.1810

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Шайдуров Григорий Андреевич

Мать: Шайдурова Мария Емельянова

Рождение ребёнка
1754

Сын: Шайдуров Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Шайдурова Авдотья Михайловна

Рождение ребёнка
1757

Сын: Шайдуров Ларион Яковлевич

Мать ребёнка: Шайдурова Авдотья Михайловна

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Шайдурова Палагея Яковлевна

Мать ребёнка: Шайдурова Авдотья Михайловна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Шайдуров Степан Яковлевич

Мать ребёнка: Шайдурова Авдотья Михайловна

Рождение ребёнка
1763

Сын: Шайдуров Никифор Яковлевич

Мать ребёнка: Шайдурова Авдотья Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.04.1810
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