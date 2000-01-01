Шайдуров Яков Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смерти28.04.1810
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Рождение ребёнка
1754
Мать ребёнка: Шайдурова Авдотья Михайловна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Шайдуров Ларион Яковлевич
Мать ребёнка: Шайдурова Авдотья Михайловна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Шайдурова Палагея Яковлевна
Мать ребёнка: Шайдурова Авдотья Михайловна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Шайдуров Степан Яковлевич
Мать ребёнка: Шайдурова Авдотья Михайловна
Рождение ребёнка
1763
Сын: Шайдуров Никифор Яковлевич
Мать ребёнка: Шайдурова Авдотья Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.04.1810