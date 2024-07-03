Жалбырова Сандугаш Айдархановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жалбырова Сандугаш Айдархановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1976

Пол

Женский

Добавил:

KB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1976

Отец: Жалбыров Айдархан

Мать: Жалбырова Кайыркан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бостекбаева Каламкас Кадильжановна

Отец ребёнка: Бостекбаев Кадильжан Орыспаевич

Рождение ребёнка
21.07.2005

Сын: Бостекбаев Диас Кадильжанович

Отец ребёнка: Бостекбаев Кадильжан Орыспаевич

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