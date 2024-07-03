Жалбырова Сандугаш Айдархановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1976
Отец: Жалбыров Айдархан
Мать: Жалбырова Кайыркан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бостекбаева Каламкас Кадильжановна
Отец ребёнка: Бостекбаев Кадильжан Орыспаевич
Рождение ребёнка
21.07.2005
Сын: Бостекбаев Диас Кадильжанович
Отец ребёнка: Бостекбаев Кадильжан Орыспаевич