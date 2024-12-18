Поляков Устин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Луги, Угранский муниципальный район, Смоленская область
д. Луги, Знаменского р-на, Смоленского обл.
Рождение ребёнка
06.11.1895
Дочь: Кириллова (Полякова) Прасковья Устиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1901
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно