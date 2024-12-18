Поляков Устин Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПоляков Устин

Поляков Устин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1895 г.р.
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Добавил:

ОИ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Луги, Угранский муниципальный район, Смоленская область
д. Луги, Знаменского р-на, Смоленского обл.
Рождение ребёнка
06.11.1895

Дочь: Кириллова (Полякова) Прасковья Устиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1901

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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