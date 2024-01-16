Пономарёва Вера Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарёва Вера Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Пономарёв Антоний Григорьевич

Отец ребёнка: Пономарёв Григорий Алексеевич

д. Бак
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Христина Григорьевна

Отец ребёнка: Пономарёв Григорий Алексеевич

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Пономарёв Иосаф (Иосиф?) Григорьевич

Отец ребёнка: Пономарёв Григорий Алексеевич

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарёв Григорий Алексеевич

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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