Пономарёва Вера Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1885
Сын: Пономарёв Антоний Григорьевич
Отец ребёнка: Пономарёв Григорий Алексеевич
д. Бак
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Христина Григорьевна
Отец ребёнка: Пономарёв Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1900
Сын: Пономарёв Иосаф (Иосиф?) Григорьевич
Отец ребёнка: Пономарёв Григорий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно