(Мухамед-Садыкова) Зарифа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мухамед-Садыкова) Зарифа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1924 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Загидуллин Шарифулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Загидуллин Шарифулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Загидуллин Шарифулла

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Хабриева (Загидуллина) Салиха

Отец ребёнка: Загидуллин Шарифулла

Смерть
Неизвестно

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