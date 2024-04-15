Чуркин Сергей Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.01.1897 ст.
Дочь: Ксения Сергеевна
Мать ребёнка: Чуркина Фекла Романовна
Рождение ребёнка
08.09.1904 ст.
Дочь: Любовь Сергеевна
Мать ребёнка: Чуркина Фекла Романовна
Рождение ребёнка
?.04.1907
Мать ребёнка: Чуркина Фекла Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чуркина Фекла Романовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно