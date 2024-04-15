Чуркин Сергей Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуркин Сергей Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1897 ст.

Дочь: Ксения Сергеевна

Мать ребёнка: Чуркина Фекла Романовна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.09.1904 ст.

Дочь: Любовь Сергеевна

Мать ребёнка: Чуркина Фекла Романовна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
?.04.1907

Сын: Чуркин Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Чуркина Фекла Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуркина Фекла Романовна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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