Томилин Кузьма Аврамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.03.1895
Дочь: Томилина Анастасия Кузьминовна
Мать ребёнка: Томилина -- Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Томилин Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Томилина -- Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Томилин Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Томилина -- Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
22.07.1902
Дочь: Томилина Анна Кузьминовна
Мать ребёнка: Томилина -- Анастасия Семеновна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
1905
Сын: Томилин Александр Кузьмич
Мать ребёнка: Томилина -- Анастасия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно