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Томилин Кузьма Аврамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1895

Дочь: Томилина Анастасия Кузьминовна

Мать ребёнка: Томилина -- Анастасия Семеновна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Томилин Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Томилина -- Анастасия Семеновна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Томилин Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Томилина -- Анастасия Семеновна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.07.1902

Дочь: Томилина Анна Кузьминовна

Мать ребёнка: Томилина -- Анастасия Семеновна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
1905

Сын: Томилин Александр Кузьмич

Мать ребёнка: Томилина -- Анастасия Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Томилина -- Анастасия Семеновна

Смерть
Неизвестно
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