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Ахметзянов Артур Дамирович
Ахметзянов Артур Дамирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.06.1999
Пол
Мужской
Отец
Ахметзянов Дамир Зуфарович
1966 г.р.
Мать
Валиуллина Фания Максутовна
1967 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1999
Отец:
Ахметзянов Дамир Зуфарович
Мать:
Валиуллина Фания Максутовна
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