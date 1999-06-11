Ахметзянов Артур Дамирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхметзянов Артур Дамирович

Ахметзянов Артур Дамирович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1999

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1999

Отец: Ахметзянов Дамир Зуфарович

Мать: Валиуллина Фания Максутовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close