Диянова (Шабанова) Сабира
Место рожденияРоссия
Дата рождения1915
Дата смерти1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Россия
Рождение ребёнка
20.07.1933
Дочь: Тажетдинова Тагера
Отец ребёнка: Диянов Тажетдин
Кадомка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Диянов Тажетдин
Смерть
1973
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
НОВО-ВОЛКОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ, Магометанское кладбище