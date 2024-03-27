Диянова (Шабанова) Сабира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Диянова (Шабанова) Сабира

Место рождения

Россия

Дата рождения

1915

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Шабанов Хаким (Абдулл-Хаким)

Мать: Шабанова Магира Билялетдиновна

Россия
Рождение ребёнка
20.07.1933

Дочь: Тажетдинова Тагера

Отец ребёнка: Диянов Тажетдин

Кадомка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Диянов Тажетдин

Смерть
1973
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
НОВО-ВОЛКОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ, Магометанское кладбище
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