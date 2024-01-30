Петухов Афонасий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухов Афонасий Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1906

Дата смерти

16.08.1960

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1906

Отец: Петухов Тимофей Васильевич

Мать: Матрена Марковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петухова (Чазова) Маргарита Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петухова (Чазова) Маргарита Алексеевна

Смерть
16.08.1960

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