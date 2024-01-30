Петухов Афонасий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1906
Дата смерти16.08.1960
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1906
Отец: Петухов Тимофей Васильевич
Мать: Матрена Марковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петухова (Чазова) Маргарита Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петухова (Чазова) Маргарита Алексеевна
Смерть
16.08.1960