Сухопаров Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухопаров Владимир

Место рождения

Архангельская область Устьянский район деревня Петраково

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Архангельская область Устьянский район деревня Петраково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитинская Павла

Мать ребёнка: не указана

Архангельская область Устьянский район деревня Петраково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухопаров Александр

Мать ребёнка: не указана

Архангельская область Устьянский район деревня Петраково
Смерть
Неизвестно
Архангельская область Устьянский район деревня Петраково
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