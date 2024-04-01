Сухопаров Владимир
Место рожденияАрхангельская область Устьянский район деревня Петраково
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Архангельская область Устьянский район деревня Петраково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитинская Павла
Архангельская область Устьянский район деревня Петраково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухопаров Александр
Архангельская область Устьянский район деревня Петраково
Смерть
Неизвестно
Архангельская область Устьянский район деревня Петраково