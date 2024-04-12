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Евдокия Агафоновна

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Нипракса Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Пантелеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Агафья Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Пантелеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Пентюхин Абрам Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Пантелеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Пантелеевич

Смерть
Неизвестно
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