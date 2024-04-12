Евдокия Агафоновна
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Нипракса Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Пантелеевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Агафья Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Пантелеевич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Пентюхин Абрам Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Пантелеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Пантелеевич
Смерть
Неизвестно