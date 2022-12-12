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Шепель Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Шепель Василий

Мать: не указана

Екатерининская Губерния, Верхнеднепровский уезд
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Шепель Иван Иванович

Мать ребёнка: Шепель Марья Артемьева

Екатерининская губерния, Верхнеднепровский уезд
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Шепель Меланья Ивановна

Мать ребёнка: Шепель Марья Артемьева

Екатерининская губерния, Верхнеднепровский уезд
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Шепель Семен Иванович

Мать ребёнка: Шепель Марья Артемьева

Екатерининская губерния,Верхнеднепровский уезд
Рождение ребёнка
30.12.1898

Дочь: Аксенова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Шепель Марья Артемьева

Матасы, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Деревня Гришино близ Матасское
Рождение ребёнка
После 1898

Сын: Шепель Василий Иванович

Мать ребёнка: Шепель Марья Артемьева

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