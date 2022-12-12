Шепель Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1865
Отец: Шепель Василий
Мать: не указана
Екатерининская Губерния, Верхнеднепровский уезд
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Шепель Иван Иванович
Мать ребёнка: Шепель Марья Артемьева
Екатерининская губерния, Верхнеднепровский уезд
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Шепель Меланья Ивановна
Мать ребёнка: Шепель Марья Артемьева
Екатерининская губерния, Верхнеднепровский уезд
Рождение ребёнка
Около 1895
Мать ребёнка: Шепель Марья Артемьева
Екатерининская губерния,Верхнеднепровский уезд
Рождение ребёнка
30.12.1898
Дочь: Аксенова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Шепель Марья Артемьева
Матасы, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Деревня Гришино близ Матасское
Рождение ребёнка
После 1898
Мать ребёнка: Шепель Марья Артемьева