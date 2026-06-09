Тетерин Василий
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Дети
Лобанова (Тетерина) Ольга Васильевна1896 ст. г.р.
Тетерин Георгий Васильевич1899 ст. г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тетерина Екатерина Васильева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1896 ст.
Дочь: Лобанова (Тетерина) Ольга Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Заболотный, Новолялинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1899 ст.
Сын: Тетерин Георгий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно