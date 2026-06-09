Тетерин Василий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Тетерин Василий

Автор
АЧ
Черныш А.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Дети
Лобанова (Тетерина) Ольга Васильевна1896 ст. г.р.
Тетерин Георгий Васильевич1899 ст. г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тетерина Екатерина Васильева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1896 ст.

Дочь: Лобанова (Тетерина) Ольга Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Заболотный, Новолялинский, Свердловская область

Рождение ребёнка
1899 ст.

Сын: Тетерин Георгий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.