Гончар (Hanchar) (Духовская) Алла Витальевна
Место рожденияг. Столин, Брестская область, РБ
Дата рождения22.05.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
22.05.1958
Отец: Духовский Виталий Иванович
Мать: Духовская Валентина
г. Столин, Брестская область, РБ
Рождение ребёнка
15.07.1985
Отец ребёнка: Гончар (hanchar) Леонид Тимофеевич
г. Столин, Брестская область, РБ
Место жительства
Неизвестно