Гончар (Hanchar) (Духовская) Алла Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончар (Hanchar) (Духовская) Алла Витальевна

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Место рождения

г. Столин, Брестская область, РБ

Дата рождения

22.05.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1958

Отец: Духовский Виталий Иванович

Мать: Духовская Валентина

г. Столин, Брестская область, РБ
Рождение ребёнка
15.07.1985

Сын: Гончар (hanchar) Николай

Отец ребёнка: Гончар (hanchar) Леонид Тимофеевич

г. Столин, Брестская область, РБ
Место жительства
Неизвестно
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