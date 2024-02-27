Шалухина Дарья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1775 по 1776 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1775 по 1776 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1796 по 1797 ст.
Отец ребёнка: Шалухин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
С 1798 по 1799 ст.
Отец ребёнка: Шалухин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
С 1804 по 1805 ст.
Отец ребёнка: Шалухин Иван Сергеевич
Смерть
Неизвестно