Шалухина Дарья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалухина Дарья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1775 по 1776 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1775 по 1776 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалухин Иван Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1796 по 1797 ст.

Сын: Шалухин Герасим Иванович

Отец ребёнка: Шалухин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
С 1798 по 1799 ст.

Сын: Шалухин Никифор Иванович

Отец ребёнка: Шалухин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
С 1804 по 1805 ст.

Сын: Шалухин Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Шалухин Иван Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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