Баринов Матвей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.12.1851
Сын: Баринов Николай Матвеевич
Мать ребёнка: Баринова Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
21.01.1855 ст.
Мать ребёнка: Баринова Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
08.11.1870 ст.
Сын: Баринов Александр Матвеевич
Мать ребёнка: Баринова Акилина Ивановна
Смерть
Неизвестно