Рыбаков Дмитрий
Место рожденияд. Туртабка, Муромский уезд, Владимирская губерния
Дата рождения02.05.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1888
Отец: Рыбаков Игнатий
Мать: Рыбакова Евдокия
д. Туртабка, Муромский уезд, Владимирская губерния
Крещение
03.05.1888
Успенская церковь, с. Решное
Восприемники: Егор Иванович Чернышев, Евдокия Ивановна Рыбакова
Бракосочетание
07.01.1909
Жена: Рыбакова Татьяна
Успенская церковь, с. Решное
Рождение ребёнка
05.12.1913
Сын: Рыбаков Николай
Мать ребёнка: Рыбакова Татьяна
д.Туртапка, Муромский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
04.06.1925
Сын: Рыбаков Михаил
Мать ребёнка: Рыбакова Татьяна
с.Туртапка, Выксунский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
12.10.1926
Дочь: Михеева Анна
Мать ребёнка: Рыбакова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
16.05.1932
Сын: Рыбаков Иван
Мать ребёнка: Рыбакова Мария Григорьевна
с. Туртапка, Выксунский район, Горьковский край
Рождение ребёнка
20.09.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рыбакова Мария Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно