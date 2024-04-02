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Рыбаков Дмитрий

Место рождения

д. Туртабка, Муромский уезд, Владимирская губерния

Дата рождения

02.05.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1888

Отец: Рыбаков Игнатий

Мать: Рыбакова Евдокия

д. Туртабка, Муромский уезд, Владимирская губерния
Крещение
03.05.1888
Успенская церковь, с. Решное
Восприемники: Егор Иванович Чернышев, Евдокия Ивановна Рыбакова
Бракосочетание
07.01.1909

Жена: Рыбакова Татьяна

Успенская церковь, с. Решное
Рождение ребёнка
05.12.1913

Сын: Рыбаков Николай

Мать ребёнка: Рыбакова Татьяна

д.Туртапка, Муромский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
04.06.1925

Сын: Рыбаков Михаил

Мать ребёнка: Рыбакова Татьяна

с.Туртапка, Выксунский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
12.10.1926

Дочь: Михеева Анна

Мать ребёнка: Рыбакова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
16.05.1932

Сын: Рыбаков Иван

Мать ребёнка: Рыбакова Мария Григорьевна

с. Туртапка, Выксунский район, Горьковский край
Рождение ребёнка
20.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыбакова Мария Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбакова Мария Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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