Олейникова (Курмангалиева) яна магзунмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олейникова (Курмангалиева) яна магзунмовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1983

Пол

Женский

Добавил:

во
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.2005

Дочь: Олейникова Мария денисовна

Отец ребёнка: Олейников денис валерьевич

Рождение ребёнка
03.12.2006

Дочь: Олейникова Кристина Денисовна

Отец ребёнка: Олейников денис валерьевич

Рождение ребёнка
05.12.2006

Дочь: Олейникова Кристина Денисовна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Олейников денис валерьевич

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