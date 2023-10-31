Олейникова (Курмангалиева) яна магзунмовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.11.2005
Дочь: Олейникова Мария денисовна
Отец ребёнка: Олейников денис валерьевич
Рождение ребёнка
03.12.2006
Дочь: Олейникова Кристина Денисовна
Отец ребёнка: Олейников денис валерьевич
Рождение ребёнка
05.12.2006
Дочь: Олейникова Кристина Денисовна
Бракосочетание
Неизвестно