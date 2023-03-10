Дубовик (Неизвестно) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовик (Неизвестно) Елена Васильевна

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосница, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубовик Севастьян Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
1825

Сын: Дубовик Степан Севостьянович

Отец ребёнка: Дубовик Севастьян Васильевич

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Дубовик Андрей Севостьянович

Отец ребёнка: Дубовик Севастьян Васильевич

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Неизвестно (Дубовик) Мария Севостьяновна

Отец ребёнка: Дубовик Севастьян Васильевич

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Дубовик Дионисий Севостьянович

Отец ребёнка: Дубовик Севастьян Васильевич

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Дубовик Андриян Севостьянович

Отец ребёнка: Дубовик Севастьян Васильевич

Рождение ребёнка
1838

Сын: Дубовик Даниил Севостьянович

Отец ребёнка: Дубовик Севастьян Васильевич

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Дубовик) Александра Севостьяновна

Отец ребёнка: Дубовик Севастьян Васильевич

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Дубовик) Марфа Севостьяновна

Отец ребёнка: Дубовик Севастьян Васильевич

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Дубовик Иван Севостьянович

Отец ребёнка: Дубовик Севастьян Васильевич

Сосница, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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