Дубовик (Неизвестно) Елена Васильевна
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Дубовик Степан Севостьянович
Отец ребёнка: Дубовик Севастьян Васильевич
Сын: Дубовик Андрей Севостьянович
Отец ребёнка: Дубовик Севастьян Васильевич
Дочь: Неизвестно (Дубовик) Мария Севостьяновна
Отец ребёнка: Дубовик Севастьян Васильевич
Сын: Дубовик Дионисий Севостьянович
Отец ребёнка: Дубовик Севастьян Васильевич
Сын: Дубовик Андриян Севостьянович
Отец ребёнка: Дубовик Севастьян Васильевич
Сын: Дубовик Даниил Севостьянович
Отец ребёнка: Дубовик Севастьян Васильевич
Дочь: (Дубовик) Александра Севостьяновна
Отец ребёнка: Дубовик Севастьян Васильевич
Дочь: (Дубовик) Марфа Севостьяновна
Отец ребёнка: Дубовик Севастьян Васильевич
Сын: Дубовик Иван Севостьянович
Отец ребёнка: Дубовик Севастьян Васильевич