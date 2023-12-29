(Латухина) Раиса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Латухина) Раиса Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

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Дети

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Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Латухин Александр Филлимонович

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
Учительница
Смерть
Неизвестно

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