Прасковья Харитонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Харитонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Роман Федоров

Отец ребёнка: Федор Филипов

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Марья Федорова

Отец ребёнка: Федор Филипов

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Матрена Федорова

Отец ребёнка: Федор Филипов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Филипов

Место жительства
Неизвестно
Заболотье, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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