Прасковья Харитонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Роман Федоров
Отец ребёнка: Федор Филипов
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Марья Федорова
Отец ребёнка: Федор Филипов
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Матрена Федорова
Отец ребёнка: Федор Филипов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Филипов
Место жительства
Неизвестно
Заболотье, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно