Лобанова (Шалагина) Анастасия Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Шалагин Артемий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Лобанова Ксения Петровна
Отец ребёнка: Лобанов Петр Наумович
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Лобанов Петр Наумович
Рождение ребёнка
17.07.1908
Отец ребёнка: Лобанов Петр Наумович
Рождение ребёнка
29.08.1909
Дочь: Лобанова Надежда Петровна
Отец ребёнка: Лобанов Петр Наумович
Рождение ребёнка
07.09.1914
Отец ребёнка: Лобанов Петр Наумович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно