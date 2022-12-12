Лобанова (Шалагина) Анастасия Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанова (Шалагина) Анастасия Артемьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Шалагин Артемий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Лобанова Ксения Петровна

Отец ребёнка: Лобанов Петр Наумович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Лобанов Василий Петрович

Отец ребёнка: Лобанов Петр Наумович

Рождение ребёнка
17.07.1908

Сын: Лобанов Илья Петрович

Отец ребёнка: Лобанов Петр Наумович

Адвокатовка, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.08.1909

Дочь: Лобанова Надежда Петровна

Отец ребёнка: Лобанов Петр Наумович

Адвокатовка, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.09.1914

Сын: Лобанов Иван Петрович

Отец ребёнка: Лобанов Петр Наумович

Адвокатовка, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобанов Петр Наумович

Смерть
Неизвестно
Адвокатовка, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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