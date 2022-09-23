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Ребковец Адам Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1947

Дата смерти

23.09.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1976

Сын: Ребковец Андрей Адамович

Мать ребёнка: Данченко Надежда Федоровна

Рождение ребёнка
03.11.1978

Сын: Ребковец Алексей Адамович

Мать ребёнка: Данченко Надежда Федоровна

Рождение ребёнка
15.06.1984

Дочь: Ребковец Анна Адамовна

Мать ребёнка: Данченко Надежда Федоровна

Смерть
23.09.2022
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