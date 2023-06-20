Голденок Иван Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолденок Иван Анатольевич

Голденок Иван Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1962 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1992

Отец: не указан

Мать: Голденок Татьяна Анатольевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close