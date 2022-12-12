Хныкин Леонид Платонович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хныкин Платон Иванович
Мать: Хныкина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хныкина Елена Леонидовна
Мать ребёнка: Хныкина Лидия Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хныкина Лидия Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хныкина Ирина Леонидовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно