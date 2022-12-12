Хныкин Леонид Платонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хныкин Леонид Платонович

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Место рождения

Гробищево, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хныкин Платон Иванович

Мать: Хныкина Александра

Гробищево, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хныкина Елена Леонидовна

Мать ребёнка: Хныкина Лидия Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хныкина Лидия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хныкина Ирина Леонидовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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