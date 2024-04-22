Александра Гаврилова
Место рождения
Дата рождения21.04.1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1872 ст.
Бракосочетание
09.11.1888 ст.
Муж: Слаев Семён Иванов
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.11.1889 ст.
Отец ребёнка: Слаев Семён Иванов
Рождение ребёнка
13.07.1892 ст.
Дочь: Данилова Мария Семёновна
Отец ребёнка: Слаев Семён Иванов
Рождение ребёнка
28.10.1898 ст.
Сын: Слаев Иван Семёнович
Отец ребёнка: Слаев Семён Иванов
Рождение ребёнка
04.05.1902 ст.
Дочь: Елена Семёновна
Отец ребёнка: Слаев Семён Иванов
Рождение ребёнка
07.04.1905 ст.
Дочь: Анастасия Семёновна
Отец ребёнка: Слаев Семён Иванов
Смерть
Неизвестно