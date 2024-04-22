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Александра Гаврилова

Место рождения

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

21.04.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1872 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
09.11.1888 ст.

Муж: Слаев Семён Иванов

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.11.1889 ст.

Сын: Слаев Николай Семёнович

Отец ребёнка: Слаев Семён Иванов

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.07.1892 ст.

Дочь: Данилова Мария Семёновна

Отец ребёнка: Слаев Семён Иванов

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1898 ст.

Сын: Слаев Иван Семёнович

Отец ребёнка: Слаев Семён Иванов

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.05.1902 ст.

Дочь: Елена Семёновна

Отец ребёнка: Слаев Семён Иванов

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.04.1905 ст.

Дочь: Анастасия Семёновна

Отец ребёнка: Слаев Семён Иванов

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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