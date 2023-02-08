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Сыч Роман Петров

Место рождения

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Сыч Петр Васильев

Мать: Сыч Мария

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сыч Павел Романович

Мать ребёнка: не указана

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сыч Мария Иванова

Рождение ребёнка
1895

Сын: Сыч Семен Романович

Мать ребёнка: не указана

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
09.08.1909 ст.

Сын: Сыч Филипп Романов

Мать ребёнка: Сыч Мария Иванова

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

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