Сыч Роман Петров
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Сыч Петр Васильев
Мать: Сыч Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сыч Павел Романович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сыч Мария Иванова
Рождение ребёнка
1895
Сын: Сыч Семен Романович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1909 ст.
Сын: Сыч Филипп Романов
Мать ребёнка: Сыч Мария Иванова
Смерть
Неизвестно