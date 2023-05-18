Александр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Григорий Васильевич
Мать: Макрида Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Ивановна
Ламаниха, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1804
Сын: Евграф Александрович
Мать ребёнка: Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Андрей Александрович
Мать ребёнка: Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Пётр Александрович
Мать ребёнка: Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Стефанида Александровна
Мать ребёнка: Василиса Ивановна
Смерть
Неизвестно
Глухое, Вологодский район, Северный край