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Александр Григорьевич

Место рождения

Дроздово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Григорий Васильевич

Мать: Макрида Ивановна

Дроздово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Ивановна

Ламаниха, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Евграф Александрович

Мать ребёнка: Василиса Ивановна

Дроздово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Андрей Александрович

Мать ребёнка: Василиса Ивановна

Дроздово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Пётр Александрович

Мать ребёнка: Василиса Ивановна

Дроздово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Дементий Александрович

Мать ребёнка: Василиса Ивановна

Дроздово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Стефанида Александровна

Мать ребёнка: Василиса Ивановна

Дроздово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Глухое, Вологодский район, Северный край

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