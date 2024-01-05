Лещенко Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лещенко Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Лещенко Иван

Мать: Лещенко Анна Петровна

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Задорожняя Нина

Мать ребёнка: Лещенко Зоя

Рождение ребёнка
1964

Сын: Александр

Мать ребёнка: Лещенко Зоя

Рождение ребёнка
1966

Дочь: Галина

Мать ребёнка: Лещенко Зоя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лещенко Зоя

Смерть
Неизвестно
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