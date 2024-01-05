Лещенко Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Лещенко Иван
Мать: Лещенко Анна Петровна
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Задорожняя Нина
Мать ребёнка: Лещенко Зоя
Рождение ребёнка
1964
Сын: Александр
Мать ребёнка: Лещенко Зоя
Рождение ребёнка
1966
Дочь: Галина
Мать ребёнка: Лещенко Зоя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лещенко Зоя
Смерть
Неизвестно