Вьялкина Ирина Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Вьялкин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Вьялкин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
09.06.1911
Дочь: Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Вьялкин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Вьялкин Василий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно