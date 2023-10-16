Вьялкина Ирина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьялкина Ирина Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Вьялкин Василий Яковлевич

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Вьялкин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Вьялкин Василий Яковлевич

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
09.06.1911

Дочь: Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Вьялкин Василий Яковлевич

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Вьялкин Василий Яковлевич

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьялкин Василий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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